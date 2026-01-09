VISITE GUIDEE LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE Saint-André

VISITE GUIDEE LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE

L’ancienne abbatiale de St André est un monument incontournable de l’art roman histoire, sculptures, anecdotes…

Visite guidée les jeudis à 10h. Durée 1h30. Gratuit aux -18 ans.

Réservation obligatoire.

allée de la Liberté Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

The former abbey church of St André is an essential Romanesque monument: history, sculptures, anecdotes…

Guided tour Thursdays at 10am. Length 1h30. Free for children under 18.

Reservations required.

