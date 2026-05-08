VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE Paulhac-en-Margeride
VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE Paulhac-en-Margeride samedi 18 juillet 2026.
Paulhac-en-Margeride
VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE
Paulhac-en-Margeride Lozère
Tarif : 5 – 5 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08
Partez à la découverte de Paulhac-en-Margeride, village détruit durant la seconde guerre mondiale. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire du village mais plus encore ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.
Partez à la découverte de Paulhac-en-Margeride, village détruit durant la seconde guerre mondiale. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire du village mais plus encore ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !
Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville. .
Paulhac-en-Margeride 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com
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English :
Discover Paulhac-en-Margeride, a village destroyed during the Second World War. Marie-Hélène Astruc will guide you through the history of the village, and much more besides! An unforgettable visit with a passionate guide!
Reservations at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.
L’événement VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE Paulhac-en-Margeride a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan