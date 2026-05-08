Paulhac-en-Margeride

VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE

Paulhac-en-Margeride Lozère

Tarif : 5 – 5 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08

Partez à la découverte de Paulhac-en-Margeride, village détruit durant la seconde guerre mondiale. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire du village mais plus encore ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !

Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville.

Partez à la découverte de Paulhac-en-Margeride, village détruit durant la seconde guerre mondiale. Marie-Hélène Astruc vous guidera à travers l’histoire du village mais plus encore ! Une visite inoubliable aux côtés d’une guide passionnée !

Réservation au Bureau d’Information Touristique du Malzieu-Ville. .

Paulhac-en-Margeride 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73 tourisme@margeride-en-gevaudan.com

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English :

Discover Paulhac-en-Margeride, a village destroyed during the Second World War. Marie-Hélène Astruc will guide you through the history of the village, and much more besides! An unforgettable visit with a passionate guide!

Reservations at the Tourist Information Office in Le Malzieu-Ville.

L’événement VISITE GUIDÉE LA RÉSISTANCE EN MARGERIDE Paulhac-en-Margeride a été mis à jour le 2026-05-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan