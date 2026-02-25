Visite guidée La Richardais, au coeur de la Rance Maritime Place de la République La Richardais

Visite guidée La Richardais, au coeur de la Rance Maritime

Place de la République Parking place de la République La Richardais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Son passé, le fleuve de la Rance et son barrage vous découvrirez La Richardais comme vous ne l’avez jamais vue !

Témoins d’une tradition maritime ancienne, les grèves de La Richardais abritaient des chantiers navals parmi les plus réputés de la région, ayant notamment participé à la constitution de la flotte malouine.

Depuis le port et la cale, cheminez jusqu’à ce village pittoresque en compagnie de votre guide. Déambulez dans les rues typiques, avec ses charmantes maisons de pierres. Vivant au rythme des marées, La Richardais vit s’installer l’usine marémotrice de la Rance dans les années 60. Ce fut d’ailleurs la première construction au monde à utiliser l’énergie de ce mouvement pour produire de l’électricité.

Durée 2 h.

Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.

Départ Parking Place de la République, 35780 La Richardais.

Tarifs

– tarif plein 8 €

– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 5 €

– moins de 7 ans* gratuit

* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.

Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.

Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.

Billets ni échangeables, ni remboursables. .

Place de la République Parking place de la République La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Visite guidée La Richardais, au coeur de la Rance Maritime La Richardais a été mis à jour le 2026-02-25 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme