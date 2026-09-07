Visite guidée – La Salargue : le quartier bourgeois de La Réole au Moyen Âge, Office du tourisme de La Réole, La Réole

dimanche 18 octobre 2026 · Office du tourisme de La Réole · La Réole

Informations pratiques

Visite guidée – La Salargue : le quartier bourgeois de La Réole au Moyen Âge Dimanche 18 octobre, 14h30 Office du tourisme de La Réole Gironde

Gratuit, limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Venez découvrir les anciennes rues commerçantes et les maisons médiévales qui formaient autrefois l’enceinte fortifiée, protégée par le vallon du Pimpin et son ruisseau désormais caché sous la rue !

Office du tourisme de La Réole 52 rue andré bénac 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir les anciennes rues commerçantes et les maisons médiévales qui formaient autrefois l’enceinte fortifiée, protégée par le vallon du Pimpin et son ruisseau désormais caché sous la rue !

© Service Patrimoine – Mairie de La Réole