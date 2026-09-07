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Visite guidée – La Salargue : le quartier bourgeois de La Réole au Moyen Âge, Office du tourisme de La Réole, La Réole

dimanche 18 octobre 2026 · Office du tourisme de La Réole · La Réole

Visite guidée – La Salargue : le quartier bourgeois de La Réole au Moyen Âge, Office du tourisme de La Réole, La Réole

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Office du tourisme de La Réole
Adresse
52 rue andré bénac 33190 La Réole
Ville
33190 La Réole
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, limité à 25 personnes.

Visite guidée – La Salargue : le quartier bourgeois de La Réole au Moyen Âge Dimanche 18 octobre, 14h30 Office du tourisme de La Réole Gironde

Gratuit, limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T16:00:00+02:00

Venez découvrir les anciennes rues commerçantes et les maisons médiévales qui formaient autrefois l’enceinte fortifiée, protégée par le vallon du Pimpin et son ruisseau désormais caché sous la rue !

Office du tourisme de La Réole 52 rue andré bénac 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez découvrir les anciennes rues commerçantes et les maisons médiévales qui formaient autrefois l’enceinte fortifiée, protégée par le vallon du Pimpin et son ruisseau désormais caché sous la rue !

© Service Patrimoine – Mairie de La Réole

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