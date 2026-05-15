Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne
Visite guidée la tour sud de la cathédrale Rue des gouverneurs Bayonne jeudi 3 septembre 2026.
Bayonne
Visite guidée la tour sud de la cathédrale
Rue des gouverneurs Parvis cathédrale Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 10:00:00
fin : 2026-09-03 11:30:00
Date(s) :
2026-09-03
Gravissez les quelques 200 marches de la tour sud récemment restaurée.
Votre effort est vite récompensé par un point de vue exceptionnel. Vous revivez l’histoire de la cathédrale et découvrez l’art des cloches, en particulier la passionnante histoire du bourdon. Une bonne condition physique et des chaussures adaptées s’imposent. .
Rue des gouverneurs Parvis cathédrale Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée la tour sud de la cathédrale
L’événement Visite guidée la tour sud de la cathédrale Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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