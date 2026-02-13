Visite guidée L’Abbaye de Léhon Place d’Abstatt Dinan

Visite guidée L’Abbaye de Léhon

Place d’Abstatt Abbaye Saint-Magloire Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Fondée en 850 par le roi de Bretagne Nominoë et six moines bâtisseurs sur les bords de Rance, l’Abbaye Saint-Magloire présente une architecture remarquable composée de plusieurs bâtiments dont l’église abbatiale au porche roman (XVe), le cloître à piliers carrés (XVIIe) et le réfectoire avec ses grandes verrières (XIIIe).

Place d’Abstatt Abbaye Saint-Magloire Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

