Lamalou-les-Bains

VISITE GUIDÉE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE

1 avenue Capus Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-29 2026-06-19 2026-07-03 2026-07-23

Visite guidée de Lamalou les Bains, une station thermale à la belle époque avec Ronan.

Simple hameau jusqu’au milieu du 19è siècle, Lamalou est devenue en quelques années une stations thermale réputée dans l’Europe, grâce à la vertu de ses eaux et au volontarisme d’hommes politiques et de médecins réputés.

5pers mini. 8€/pers. 06 09 70 28 69

VISITE GUIDÉE DE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE avec Ronan Guide Conférencier

Simple hameau jusqu’au milieu du 19e siècle, Lamalou est devenue en

quelques années une station thermale réputée dans toute l’Europe, grâce à la vertu de ses eaux et au

volontarisme d’hommes politiques et de médecins réputés. Vous découvrirez une ville charmante dont

l’architecture évoque la Belle Époque…

RDV à 17h devant le Bureau d’Information Touristique de Lamalou les Bains (durée 1h30)

8€/personne. Mini 5 pers

Inscription obligatoire au 06 09 70 28 69 .

1 avenue Capus Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 09 70 28 69

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English :

Guided tour of Lamalou les Bains, a spa in the belle époque, with Ronan.

A simple hamlet until the middle of the 19th century, Lamalou became a renowned European spa in just a few years, thanks to the virtues of its waters and the determination of renowned politicians and doctors.

5pers min. 8?/pers. 06 09 70 28 69

L’événement VISITE GUIDÉE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB