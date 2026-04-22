VISITE GUIDÉE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE Lamalou-les-Bains
VISITE GUIDÉE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE Lamalou-les-Bains vendredi 8 mai 2026.
Lamalou-les-Bains
VISITE GUIDÉE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE
1 avenue Capus Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-29 2026-06-19 2026-07-03 2026-07-23
Visite guidée de Lamalou les Bains, une station thermale à la belle époque avec Ronan.
Simple hameau jusqu’au milieu du 19è siècle, Lamalou est devenue en quelques années une stations thermale réputée dans l’Europe, grâce à la vertu de ses eaux et au volontarisme d’hommes politiques et de médecins réputés.
5pers mini. 8€/pers. 06 09 70 28 69
VISITE GUIDÉE DE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE avec Ronan Guide Conférencier
Simple hameau jusqu’au milieu du 19e siècle, Lamalou est devenue en
quelques années une station thermale réputée dans toute l’Europe, grâce à la vertu de ses eaux et au
volontarisme d’hommes politiques et de médecins réputés. Vous découvrirez une ville charmante dont
l’architecture évoque la Belle Époque…
RDV à 17h devant le Bureau d’Information Touristique de Lamalou les Bains (durée 1h30)
8€/personne. Mini 5 pers
Inscription obligatoire au 06 09 70 28 69 .
1 avenue Capus Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 09 70 28 69
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English :
Guided tour of Lamalou les Bains, a spa in the belle époque, with Ronan.
A simple hamlet until the middle of the 19th century, Lamalou became a renowned European spa in just a few years, thanks to the virtues of its waters and the determination of renowned politicians and doctors.
5pers min. 8?/pers. 06 09 70 28 69
L’événement VISITE GUIDÉE LAMALOU LES BAINS UNE STATION THERMALE A LA BELLE EPOQUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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