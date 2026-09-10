Informations pratiques

Le Havre

Visite guidée Lamanage, les tensions à l’amarrage

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Rejoignez les équipes du Lamanage du Havre, coopérative de 62 personnes qui assure l’amarrage et le désamarrage des navires sur tout l’estuaire, d’Antifer à Tancarville. Derrière ce geste en apparence simple, un métier complexe taille des navires, conditions météo, marnage, cavalement, sécurité et coordination avec les opérations portuaires. Vous découvrez l’atelier où sont entretenus vedettes, camions et équipements hydrauliques, ainsi que le fonctionnement du ShoreTension, système limitant les mouvements des navires à quai, dont Le Havre a été le premier port de France équipé, en 2019. Une plongée dans les coulisses d’un service indispensable à l’accueil des navires.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

À partir de 12 ans

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

Réservation obligatoire. .

Terminal de la Citadelle, Le Havre, France Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 15 01 60 info@lehavreportcenter.com

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English : Visite guidée Lamanage, les tensions à l’amarrage

L’événement Visite guidée Lamanage, les tensions à l’amarrage Le Havre a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie