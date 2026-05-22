L’Explorateur Découverte du jardin japonais Jardin japonais Le Havre
L’Explorateur Découverte du jardin japonais Jardin japonais Le Havre dimanche 14 juin 2026.
Le Havre
L’Explorateur Découverte du jardin japonais
Jardin japonais Chaussée Lamandé Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-23 2026-09-06 2026-09-13
Lieu improbable en retrait des bruits de la ville, le jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du Havre. Ce site, où le minéral et le végétal conjuguent harmonieusement avec l’eau, rassemble sur 2000 m² les symboles du pays du Soleil Levant.
Visite à 15h et à 16h.
Tout public Durée 1h.
Réservation obligatoire. .
Jardin japonais Chaussée Lamandé Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 04 contact@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : L’Explorateur Découverte du jardin japonais
L’événement L’Explorateur Découverte du jardin japonais Le Havre a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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