Visite guidée – L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital, Ancienne prison, La Réole

Informations pratiques

Visite guidée – L’ancienne prison et le quartier de l’hôpital Samedi 17 octobre, 14h30 Ancienne prison Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Construite en 1849 pour répondre aux nouvelles normes carcérales du XIXe siècle et remplacer la vétuste prison installée dans l’ancien Hôtel de ville, l’ancienne prison de La Réole est un lieu chargé d’histoire qui offre une atmosphère toute particulière.

Ancienne prison Place Saint-Michel, 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine L’ancienne prison de La Réole fut construite en 1849, dans un contexte de réforme pénitentiaire en France, visant à améliorer les conditions de détention et à moraliser le système carcéral. Elle remplaça la prison vétuste qui occupait alors les locaux de l’ancien hôtel de ville. Édifiée selon un plan rationnel typique du XIXᵉ siècle, elle intégrait cellules individuelles, cours de promenade et quartiers distincts. L’architecture sobre et fonctionnelle reflète les principes d’isolement et de discipline en vigueur à l’époque. Le bâtiment servit de maison d’arrêt jusqu’à sa fermeture dans la seconde moitié du XXᵉ siècle. Marquée par l’histoire judiciaire locale, elle a accueilli des détenus de droit commun mais aussi, ponctuellement, des prisonniers politiques. Aujourd’hui désaffectée, elle demeure un témoin rare du patrimoine pénitentiaire rural. Son atmosphère intacte suscite curiosité et réflexion sur les conditions de détention d’autrefois.

Construite en 1849 pour répondre aux nouvelles normes carcérales du XIXe siècle et remplacer la vétuste prison installée dans l’ancien Hôtel de ville, l’ancienne prison de La Réole est un lieu chargé…

© Service Patrimoine – Mairie de La Réole