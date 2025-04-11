Visite Guidée L’Architecture Art Déco

61 rue du Rempart Tours Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Cette visite guidée généraliste illustre la variété de la production architecturale tourangelle Art déco demeures individuelles, logements collectifs, commerces, édifices publics…

Cette visite guidée généraliste illustre la variété de la production architecturale tourangelle Art déco demeures individuelles, logements collectifs, commerces, édifices publics…

Le style art déco se développe dans la première moitié du XXe siècle. Il manifeste une tendance vers une simplification des formes où les décors sont géométrisé et stylisés.

Sous la conduite d’un guide-conférencier, l’Office de Tourisme Tours et la ville de Tours vous proposent une visite des édifices Art déco de la cité ligérienne.

Les réservations seront faites au préalable auprès de l’Office de Tourisme ou en ligne. Pas de vente sur place. 12 .

61 rue du Rempart Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 70 37 37 info@tours-tourisme.fr

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English : Art Deco Architecture

The art deco style developed in the first half of the 20th century. It shows a tendency towards a simplification of forms where the decorations are geometrised and stylised.

This general tour illustrates the variety of architectural production in Tours: individual homes, collective housing…

L’événement Visite Guidée L’Architecture Art Déco Tours a été mis à jour le 2026-03-13 par Tours Val de Loire Tourisme