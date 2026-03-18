Visite guidée l’Art déco à 3 voix

RDV Office de Tourisme Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Un peu de lèche-vitrines, en compagnie des 3 guides conférencières de l’Office de Tourisme, manière de vérifier que l’Art Déco est un style indémodable… Pour preuve, il est toujours en vitrine à Dax, 100 ans après… .

RDV Office de Tourisme Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Visite guidée l’Art déco à 3 voix

L’événement Visite guidée l’Art déco à 3 voix Dax a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Grand Dax