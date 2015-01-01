Visite guidée Le Beffroi Nocturne

Place au fil Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-22 2026-08-28

Une visite où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le spectacle Chroma de la Cathédrale…

Réservation obligatoire bit.ly/resaAMAH

ou 03 22 22 58 90

Rdv au pied du beffroi Place au fil.

Paiement auprès du guide.

Durée 1h/1h15

Une visite où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le spectacle Chroma de la Cathédrale…

Réservation obligatoire bit.ly/resaAMAH

ou 03 22 22 58 90

Rdv au pied du beffroi Place au fil.

Paiement auprès du guide.

Durée 1h/1h15 .

Place au fil Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

A visit where you can enjoy a breathtaking view of the Cathedral’s Chroma show…

Reservations required: bit.ly/resaAMAH

or 03 22 22 58 90

Meet at the foot of the belfry ? Place au fil.

Payment with the guide.

Duration: 1h/1h15

L’événement Visite guidée Le Beffroi Nocturne Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS