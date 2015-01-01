Visite guidée Le Beffroi Nocturne Amiens
Visite guidée Le Beffroi Nocturne Amiens vendredi 17 juillet 2026.
Visite guidée Le Beffroi Nocturne
Place au fil Amiens Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-22 2026-08-28
Une visite où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le spectacle Chroma de la Cathédrale…
Réservation obligatoire bit.ly/resaAMAH
ou 03 22 22 58 90
Rdv au pied du beffroi Place au fil.
Paiement auprès du guide.
Durée 1h/1h15
Une visite où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le spectacle Chroma de la Cathédrale…
Réservation obligatoire bit.ly/resaAMAH
ou 03 22 22 58 90
Rdv au pied du beffroi Place au fil.
Paiement auprès du guide.
Durée 1h/1h15 .
Place au fil Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A visit where you can enjoy a breathtaking view of the Cathedral’s Chroma show…
Reservations required: bit.ly/resaAMAH
or 03 22 22 58 90
Meet at the foot of the belfry ? Place au fil.
Payment with the guide.
Duration: 1h/1h15
L’événement Visite guidée Le Beffroi Nocturne Amiens a été mis à jour le 2026-03-12 par OT D’AMIENS