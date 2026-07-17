Visite guidée Le Château à travers les siècles Château de Ranrouët Herbignac
vendredi 17 juillet 2026 · Château de Ranrouët · Herbignac
Informations pratiques
Herbignac
Visite guidée Le Château à travers les siècles
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 15:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Découvrez le Château de Ranrouët à travers les siècles lors d’une visite guidée mêlant histoire, architecture et expositions.
Un parcours ponctué d’œuvres pérennes et temporaires, pensé pour les adultes et accessible aux enfants. .
Château de Ranrouët 15 rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
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L’événement Visite guidée Le Château à travers les siècles Herbignac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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