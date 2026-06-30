Informations pratiques

Vald’Yerre

Visite guidée Le château de Bois-Ruffin et la chapelle Saint-Benoist

Rendez-vous à la tour de Bois-Ruffin Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 11:00:00

fin : 2026-08-13 12:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-08-13

À Arrou, partez à la découverte des vestiges d’un ancien château-fort du 13ème siècle et de son impressionnant donjon puis visitez la chapelle Saint-Benoist située 2km plus loin (déplacement en véhicule).

Il est encore possible aujourd’hui d’admirer plusieurs éléments bâtis de cette ancienne forteresse classée au titre des Monuments Historiques depuis 1924. Le puissant donjon est l’élément le plus visible du site, il s’agit d’une imposante tour circulaire de quatre niveaux mesurant 15m de diamètre. Quelques soubassements de l’enceinte sont encore décelables de nos jours. Une tour-porte à trois niveaux permet toujours de relier l’îlot fortifié à une basse-cour dans laquelle se trouve plusieurs bâtiments postérieurs dont une ancienne chapelle du 17e siècle.

Inscription auprès de Grand Châteaudun Tourisme. 6.5 .

Rendez-vous à la tour de Bois-Ruffin Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

%C0 Arrou, set out %E0 to explore the ruins of an ancient 13%E8th-century fortified castle and its impressive keep, then visit the Saint-Benoist Chapel located2 km away (by car).

L’événement Visite guidée Le château de Bois-Ruffin et la chapelle Saint-Benoist Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN