Stars’Terre Festi’Salon solidaire & éco-responsable, concerts, Vald’Yerre

Stars’Terre Festi’Salon solidaire & éco-responsable, concerts

Château de Courtalain Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Première édition de Stars’Terre un événement solidaire unique, entre festival et salon, dédié à la planète pendant 3 jours au château de Courtalain. Concerts, salon exposition, conférences et projections, animations ludiques et pédagogiques, spectacles.

À la fois festival, salon professionnel et collecte de fonds pour des ONG, Stars’Terre rassemble tous les publics autour d’un objectif célébrer, comprendre et agir pour un avenir plus durable. Pendant trois jours, musique, exposants, débats, ateliers, projections et animations participatives s’entrelacent pour créer une expérience festive, engagée et ouverte à tous. C’est un lieu de rencontres, de solutions, d’inspirations et de partages, où citoyens, institutions, entreprises, associations, artistes et agriculteurs co-construisent un autre possible.

Le vendredi 18 sera une journée dédiée aux scolaires mais à partir de 18h00 ouverture officielle des festivités pour tout le monde. Après ça, c’est 3 jours non-stop d’énergie positive. .

Château de Courtalain Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@starsterre.fr

English :

First edition of Stars?Terre: a unique solidarity event, part festival, part exhibition, dedicated to the planet for 3 days at the Château de Courtalain. Concerts, exhibition, conferences and screenings, fun and educational activities, shows.

