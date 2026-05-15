Vald’Yerre

La Paëlla des Pompiers de Châtillon-en-Dunois

Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Les pompiers de Châtillon-en-Dunois organise une paëlla. Régalez-vous avec un verre de punch, de la paëlla, du fromage et un dessert café. Le bal commencera à partir de 23h et un feu d’artifice aura lieu.

Réservation par téléphone obligatoire avant le 1er Juillet. 20 .

Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 69 29 09

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English :

The Châtillon-en-Dunois fire department is organizing a paella. Enjoy a glass of punch, paella, cheese and coffee dessert. The ball starts at 11pm, followed by a fireworks display.

L’événement La Paëlla des Pompiers de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN