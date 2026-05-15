Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La Paëlla des Pompiers de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre

La Paëlla des Pompiers de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre

La Paëlla des Pompiers de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre lundi 13 juillet 2026.

Ville : 28290 Vald'Yerre

Département : Eure-et-Loir

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Vald’Yerre

La Paëlla des Pompiers de Châtillon-en-Dunois

Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Les pompiers de Châtillon-en-Dunois organise une paëlla. Régalez-vous avec un verre de punch, de la paëlla, du fromage et un dessert café. Le bal commencera à partir de 23h et un feu d’artifice aura lieu.
Réservation par téléphone obligatoire avant le 1er Juillet. 20  .

Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 69 29 09 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Châtillon-en-Dunois fire department is organizing a paella. Enjoy a glass of punch, paella, cheese and coffee dessert. The ball starts at 11pm, followed by a fireworks display.

L’événement La Paëlla des Pompiers de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Vald'Yerre (Eure-et-Loir)