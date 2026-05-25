Vald’Yerre

Ciné Off La Vénus Electrique

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Projection en salle du film La Vénus Electrique de Pierre Salvadori (2026) avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche. Durée 2h02. Comédie. Tout public.

Synopsis

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances.

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune. 6.5 .

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

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English :

Theatrical screening of Pierre Salvadori’s La Vénus Electrique (2026) with Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche. Running time 2:02. Comedy. All audiences.

L’événement Ciné Off La Vénus Electrique Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-25 par OT GRAND CHATEAUDUN