Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Brocante Vald’Yerre

Brocante Vald’Yerre

Brocante Vald’Yerre dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Autour de l'Eglise de Châtillon-en-Dunois

Ville : 28290 Vald'Yerre

Département : Eure-et-Loir

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Vald’Yerre

Brocante

Autour de l’Eglise de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

L’Association des Parents d’Elèves de Châtillon-en-Dunois organise sa grande brocante ! Bons plans, objets uniques et bonne humeur au rendez-vous !
Restauration et buvette sur place.
Renseignements au 07.75.78.23.90   .

Autour de l’Eglise de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 75 78 23 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association des Parents d’Elèves de Châtillon-en-Dunois is organizing its big flea market! Good deals, unique items and good spirits!

L’événement Brocante Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Vald'Yerre (Eure-et-Loir)