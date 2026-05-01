Vald’Yerre

Brocante

Autour de l’Eglise de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

L’Association des Parents d’Elèves de Châtillon-en-Dunois organise sa grande brocante ! Bons plans, objets uniques et bonne humeur au rendez-vous !

Restauration et buvette sur place.

Renseignements au 07.75.78.23.90 .

Autour de l’Eglise de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 75 78 23 90

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English :

The Association des Parents d’Elèves de Châtillon-en-Dunois is organizing its big flea market! Good deals, unique items and good spirits!

L’événement Brocante Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN