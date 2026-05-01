Brocante Vald’Yerre
Brocante Vald’Yerre dimanche 31 mai 2026.
Vald’Yerre
Brocante
Autour de l’Eglise de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
L’Association des Parents d’Elèves de Châtillon-en-Dunois organise sa grande brocante ! Bons plans, objets uniques et bonne humeur au rendez-vous !
Restauration et buvette sur place.
Renseignements au 07.75.78.23.90 .
Autour de l’Eglise de Châtillon-en-Dunois Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 75 78 23 90
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English :
The Association des Parents d’Elèves de Châtillon-en-Dunois is organizing its big flea market! Good deals, unique items and good spirits!
L’événement Brocante Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GRAND CHATEAUDUN
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