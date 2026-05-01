Vald’Yerre

Ciné Off Compostelle

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Projection en salle du film Compostelle de Yann Samuell (2026) avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey. Durée 1h54. Tout public.

Synopsis

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie.

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune. 6.5 .

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

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English :

Theatrical screening of the film Compostelle by Yann Samuell (2026) with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey. Running time: 1 hour 54 minutes. All audiences.

L’événement Ciné Off Compostelle Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-04-29 par OT GRAND CHATEAUDUN