XXXVe Concert de Pentecôte Vald’Yerre
XXXVe Concert de Pentecôte Vald’Yerre dimanche 24 mai 2026.
Vald’Yerre
XXXVe Concert de Pentecôte
Eglise d’Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
L’Amicale Culturelle et Artistique Saint-Joseph organise son 35ème Concert de Pentecôte.
Soprano Diana Higbee, artiste associée au Southern Illinois Music Festival
Trompette Simon Fournier, trompette-Solo de l’Orchestre symphonique de l’Aube
Orgues Pierre Cambourian, titulaire des Grandes-Orgues de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris. .
Eglise d’Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 02 30
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English :
The Amicale Culturelle et Artistique Saint-Joseph organizes its 35th Pentecost Concert.
L’événement XXXVe Concert de Pentecôte Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN
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