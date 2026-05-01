Vald’Yerre

XXXVe Concert de Pentecôte

Eglise d’Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

L’Amicale Culturelle et Artistique Saint-Joseph organise son 35ème Concert de Pentecôte.

Soprano Diana Higbee, artiste associée au Southern Illinois Music Festival

Trompette Simon Fournier, trompette-Solo de l’Orchestre symphonique de l’Aube

Orgues Pierre Cambourian, titulaire des Grandes-Orgues de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris. .

Eglise d’Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 97 02 30

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English :

The Amicale Culturelle et Artistique Saint-Joseph organizes its 35th Pentecost Concert.

L’événement XXXVe Concert de Pentecôte Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GRAND CHATEAUDUN