Vald’Yerre

Fête de la Nature, l’Eau et la Terre

Moulin de Bouchereau Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-10

Exposition d’artistes peintres et savoirs-faire (vieux outils, vannerie), ateliers encre & gouache, poterie et massage, concours de dessins des écoles, présentations de l’Office Français de la Biodiversité. Le dimanche présence supplémentaire d’artisans, partage de plantes et de graines, animations.

Buvette et crêpes sur place.

Organisé par Loisirs Dynamic Pellerinoise. .

Moulin de Bouchereau Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 86 86 00 loisirs.dynamic.pellerinoise@gmail.com

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English :

Exhibitions by painters and craftspeople (old tools, basketry), ink & gouache, pottery and massage workshops, school drawing competition, presentations by the Office Français de la Biodiversité. On Sunday, additional artisans, plant and seed sharing, entertainment.

L’événement Fête de la Nature, l’Eau et la Terre Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN