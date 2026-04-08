Fête de la Nature, l’Eau et la Terre Vald’Yerre
Fête de la Nature, l’Eau et la Terre Vald’Yerre samedi 9 mai 2026.
Vald’Yerre
Fête de la Nature, l’Eau et la Terre
Moulin de Bouchereau Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-10
Exposition d’artistes peintres et savoirs-faire (vieux outils, vannerie), ateliers encre & gouache, poterie et massage, concours de dessins des écoles, présentations de l’Office Français de la Biodiversité. Le dimanche présence supplémentaire d’artisans, partage de plantes et de graines, animations.
Buvette et crêpes sur place.
Organisé par Loisirs Dynamic Pellerinoise. .
Moulin de Bouchereau Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 09 86 86 00 loisirs.dynamic.pellerinoise@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibitions by painters and craftspeople (old tools, basketry), ink & gouache, pottery and massage workshops, school drawing competition, presentations by the Office Français de la Biodiversité. On Sunday, additional artisans, plant and seed sharing, entertainment.
L’événement Fête de la Nature, l’Eau et la Terre Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-04-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Vald'Yerre (Eure-et-Loir)
- Loto Vald’Yerre 19 avril 2026
- A la recherche de la Chevêche n°27 Vald’Yerre Eure-et-Loir 1 mai 2026
- Sentier de la Haie Vald’Yerre Eure-et-Loir 1 mai 2026
- Plaine et vallée de l’Yerre Vald’Yerre Eure-et-Loir 1 mai 2026
- Stars’Terre Festi’Salon solidaire & éco-responsable, concerts, Vald’Yerre 18 septembre 2026