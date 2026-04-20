Vald’Yerre

Brocante, Vide-Greniers et Foire Artisanale

Langey Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Brocante, Vide-Greniers et Foire Artisanale organisée par l’Amicale l’Espérance Langey.

Buvette et restauration disponible sur place. .

Langey Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 64 53 35 77

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English :

Brocante, Garage Sale and Craft Fair organized by Amicale l’Espérance Langey.

L’événement Brocante, Vide-Greniers et Foire Artisanale Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-04-20 par OT GRAND CHATEAUDUN