Vald’Yerre

Ciné Off La Maison des Femmes

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Projection en salle du film La Maison des Femmes de Melisa Godet (2026) avec Karin VIARD, Laetitia DOSCH, Oulaya AMAMRA, Eye HAÏDARA, Pierre DELADONCHAMPS.Durée 1h51. tout public.

Synopsis

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Ciné Off est une association qui a pour but la diffusion culturelle du cinéma en milieu rural et suburbain. Son ancrage territorial prend appui sur un réseau de bénévoles de terrain dans chaque commune. 6.5 .

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 47 46 03 12

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English :

Theatrical screening of the film La Maison des Femmes by Melisa Godet (2026) with Karin VIARD, Laetitia DOSCH, Oulaya AMAMRA, Eye HAÏDARA, Pierre DELADONCHAMPS. running time 1 hr 51 mins. all audiences.

L’événement Ciné Off La Maison des Femmes Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN