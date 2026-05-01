Vald’Yerre

Concert de Printemps

Salle des fêtes de Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’Harmonie l’Union d’Arrou reçoit l’Harmonie d’Auneau pour un concert de printemps.

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Salle des fêtes de Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 07 26 65 cecilegalvan@hotmail.fr

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English :

The Harmonie l’Union d’Arrou hosts the Harmonie d’Auneau for a spring concert.

L’événement Concert de Printemps Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN