Concert de Printemps Vald’Yerre
Concert de Printemps Vald’Yerre samedi 30 mai 2026.
Vald’Yerre
Concert de Printemps
Salle des fêtes de Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
L’Harmonie l’Union d’Arrou reçoit l’Harmonie d’Auneau pour un concert de printemps.
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Salle des fêtes de Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 07 26 65 cecilegalvan@hotmail.fr
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English :
The Harmonie l’Union d’Arrou hosts the Harmonie d’Auneau for a spring concert.
L’événement Concert de Printemps Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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