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Concert de Printemps Vald’Yerre

Concert de Printemps Vald’Yerre

Concert de Printemps Vald’Yerre samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Arrou

Ville : 28290 Vald'Yerre

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Vald’Yerre

Concert de Printemps

Salle des fêtes de Arrou Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’Harmonie l’Union d’Arrou reçoit l’Harmonie d’Auneau pour un concert de printemps.
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Salle des fêtes de Arrou Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 15 07 26 65  cecilegalvan@hotmail.fr

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English :

The Harmonie l’Union d’Arrou hosts the Harmonie d’Auneau for a spring concert.

L’événement Concert de Printemps Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN

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