Vald’Yerre

Vide Grenier de la Brunetière

Allée des reposoirs Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier de la Brunetière organisé par l’association Nos Félins Concitoyens.

Buvette sur place

Réservation et renseignements par mail ou téléphone. .

Allée des reposoirs Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 80 24 41 41 lesfelinsarrou28@gmail.com

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English :

Brunetière flea market organized by the Nos Félins Concitoyens association.

L’événement Vide Grenier de la Brunetière Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN