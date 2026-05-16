Vide Grenier de la Brunetière Vald’Yerre
Vide Grenier de la Brunetière Vald’Yerre dimanche 7 juin 2026.
Vald’Yerre
Vide Grenier de la Brunetière
Allée des reposoirs Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier de la Brunetière organisé par l’association Nos Félins Concitoyens.
Buvette sur place
Réservation et renseignements par mail ou téléphone. .
Allée des reposoirs Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 80 24 41 41 lesfelinsarrou28@gmail.com
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English :
Brunetière flea market organized by the Nos Félins Concitoyens association.
L’événement Vide Grenier de la Brunetière Vald’Yerre a été mis à jour le 2026-05-16 par OT GRAND CHATEAUDUN
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