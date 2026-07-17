Visite guidée « Le circuit des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame de la Nativité · Vence
Informations pratiques
Visite guidée « Le circuit des chapelles » Samedi 19 septembre, 09h30 Cathédrale Notre-Dame de la Nativité Alpes-Maritimes
Gratuit et sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Symboles de dévotion, trésors d’art sacré, les Chapelles de Vence sont les témoins de l’histoire de son évêché. Cette visite mettra en lumière le rôle des images religieuses, de la Contre-Réforme à la Révolution française (XVIe-XVIIIe siècle).
RDV : Parvis de la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Nativité
Cathédrale Notre-Dame de la Nativité Place Clémenceau, 06140 Vence, France Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493584200 http://www.stveran-stlambert.com/joomla/index.php [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
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© Ville de Vence
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