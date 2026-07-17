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Visite guidée « Le circuit des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame de la Nativité · Vence

Visite guidée « Le circuit des chapelles », Cathédrale Notre-Dame de la Nativité, Vence

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cathédrale Notre-Dame de la Nativité
Adresse
Place Clémenceau, 06140 Vence, France
Ville
06140 Vence
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
Gratuit et sur réservation

Visite guidée « Le circuit des chapelles » Samedi 19 septembre, 09h30 Cathédrale Notre-Dame de la Nativité Alpes-Maritimes

Gratuit et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Symboles de dévotion, trésors d’art sacré, les Chapelles de Vence sont les témoins de l’histoire de son évêché. Cette visite mettra en lumière le rôle des images religieuses, de la Contre-Réforme à la Révolution française (XVIe-XVIIIe siècle).

RDV : Parvis de la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Nativité

Cathédrale Notre-Dame de la Nativité Place Clémenceau, 06140 Vence, France Vence 06140 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493584200 http://www.stveran-stlambert.com/joomla/index.php [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 93 58 06 38 »}, {« type »: « email », « value »: « info.vence@nicecotedazurtourisme.com »}]
Symboles de dévotion, trésors d’art sacré, les Chapelles de Vence sont les témoins de l’histoire de son évêché. Cette visite mettra en lumière le rôle des images religieuses, de la Contre-Réforme à :…

© Ville de Vence

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