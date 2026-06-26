Visite guidée Le fort des Ayvelles Les Ayvelles

Les Ayvelles

Visite guidée Le fort des Ayvelles

Domaine des Ayvelles Les Ayvelles Ardennes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif réduit (12-18 ans, étudiants, situation handicap, demandeurs d’emploi) sur présentation de justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Remontez au cœur du XIXe siècle en parcourant le fort des Ayvelles, et plongez dans l’univers militaire de l’époque lors d’une visite guidée immersive.Construit entre 1877 et 1879, le Fort des Ayvelles est l’unique ouvrage ardennais du système de fortifications Séré de Rivières. Partez à la découverte de ses impressionnantes échauguettes, de ses fossés défensifs, de sa batterie et des vestiges d’une architecture militaire remarquable. Le site retrace également les événements marquants de l’été 1914, lorsque le fort fut au cœur de l’invasion allemande. Le domaine où le Fort est situé se trouve au bord de la départementale 34, à mi chemin entre Villers Semeuse et La Francheville.

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Domaine des Ayvelles Les Ayvelles 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 55 69 90 contact@charleville-sedan-tourisme.fr

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English :

Step back in time to the heart of the 19th century as you explore Fort des Ayvelles, and immerse yourself in the military world of that era during a guided tour.Built between 1877 and 1879, Fort des Ayvelles is the only structure in the Ardennes that is part of the Séré de Rivières fortification system. Discover its impressive watchtowers, defensive moats, battery, and the remains of remarkable military architecture. The site also recounts the key events of the summer of 1914, when the fort was at the heart of the German invasion. The estate where the fort is located lies along Departmental Road 34, halfway between Villers-Semeuse and La Francheville.

L’événement Visite guidée Le fort des Ayvelles Les Ayvelles a été mis à jour le 2026-06-26 par Ardennes Tourisme