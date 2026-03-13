Visite guidée Le jardin des plantes

Boulevard du Jardin des Plantes Amiens Somme

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-08-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-22 2026-08-09 2026-08-19

Vous avez dit jardin botanique ?

Prenez la clé des champs et mettez-vous au parfum du Jardin des Plantes d’Amiens ! Accompagné d’un guide et d’un botaniste, vous traverserez les siècles et les secrets de ce très bel espace planté.

Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees RUBRIQUE VISITES THEMATIQUES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC

Rdv à l’entrée du jardin des plantes Boulevard du Jardin des Plantes

Paiement auprès du guide.

Durée 1h30

Vous avez dit jardin botanique ?

Prenez la clé des champs et mettez-vous au parfum du Jardin des Plantes d’Amiens ! Accompagné d’un guide et d’un botaniste, vous traverserez les siècles et les secrets de ce très bel espace planté.

Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees RUBRIQUE VISITES THEMATIQUES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC

Rdv à l’entrée du jardin des plantes Boulevard du Jardin des Plantes

Paiement auprès du guide.

Durée 1h30 .

Boulevard du Jardin des Plantes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

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English :

Did you say botanical garden ?

Take the key to the Amiens Jardin des Plantes! Accompanied by a guide and a botanist, you’ll travel through the centuries and discover the secrets of this beautiful planted area.

Reservations REQUIRED: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees THEMATIC VISITS AND WORKSHOPS FOR YOUNG PEOPLE

Meet at the entrance to the Jardin des Plantes Boulevard du Jardin des Plantes

Payment with the guide.

Duration: 1h30

L’événement Visite guidée Le jardin des plantes Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS