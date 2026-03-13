Visite guidée Le jardin des plantes Amiens
Visite guidée Le jardin des plantes Amiens dimanche 12 juillet 2026.
Visite guidée Le jardin des plantes
Boulevard du Jardin des Plantes Amiens Somme
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-08-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-22 2026-08-09 2026-08-19
Vous avez dit jardin botanique ?
Prenez la clé des champs et mettez-vous au parfum du Jardin des Plantes d’Amiens ! Accompagné d’un guide et d’un botaniste, vous traverserez les siècles et les secrets de ce très bel espace planté.
Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees RUBRIQUE VISITES THEMATIQUES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC
Rdv à l’entrée du jardin des plantes Boulevard du Jardin des Plantes
Paiement auprès du guide.
Durée 1h30
Vous avez dit jardin botanique ?
Prenez la clé des champs et mettez-vous au parfum du Jardin des Plantes d’Amiens ! Accompagné d’un guide et d’un botaniste, vous traverserez les siècles et les secrets de ce très bel espace planté.
Réservation OBLIGATOIRE https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees RUBRIQUE VISITES THEMATIQUES ET ATELIERS JEUNE PUBLIC
Rdv à l’entrée du jardin des plantes Boulevard du Jardin des Plantes
Paiement auprès du guide.
Durée 1h30 .
Boulevard du Jardin des Plantes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
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English :
Did you say botanical garden ?
Take the key to the Amiens Jardin des Plantes! Accompanied by a guide and a botanist, you’ll travel through the centuries and discover the secrets of this beautiful planted area.
Reservations REQUIRED: https://www.amiens-tourisme.com/visites-guidees THEMATIC VISITS AND WORKSHOPS FOR YOUNG PEOPLE
Meet at the entrance to the Jardin des Plantes Boulevard du Jardin des Plantes
Payment with the guide.
Duration: 1h30
L’événement Visite guidée Le jardin des plantes Amiens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT D’AMIENS