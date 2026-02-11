Visite guidée Le logement selon Tony Garnier Cité Musée Tony Garnier Lyon 8e Arrondissement
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Jeunes de 12 à 25 ans inclus, personnes en situation de handicap avec une personne accompagnante, bénéficiaires des minimas sociaux ou personnes sans emploi sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.
Début : Lundi 2026-06-01
fin : 2026-07-25
Découvrez la Cité des États-Unis, un lieu où l’utopie urbaine de Tony Garnier prend vie entre verdure, modernité et histoire vivante.
Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 75 16 75 publics@cm-tonyganier.org
English :
Discover the Cité des États-Unis, a place where Tony Garnier?s urban utopia comes to life between greenery, modernity and living history.
