Visite guidée Le logement selon Tony Garnier Cité Musée Tony Garnier Lyon 8e Arrondissement

Visite guidée Le logement selon Tony Garnier

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 8e Arrondissement Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Jeunes de 12 à 25 ans inclus, personnes en situation de handicap avec une personne accompagnante, bénéficiaires des minimas sociaux ou personnes sans emploi sur présentation d’un justificatif de moins de 3 mois.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-01

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-01 2026-09-01

Découvrez la Cité des États-Unis, un lieu où l’utopie urbaine de Tony Garnier prend vie entre verdure, modernité et histoire vivante.

.

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 8e Arrondissement 69008 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 75 16 75 publics@cm-tonyganier.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the Cité des États-Unis, a place where Tony Garnier?s urban utopia comes to life between greenery, modernity and living history.

L’événement Visite guidée Le logement selon Tony Garnier Lyon 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-17 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme