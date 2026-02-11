Visite guidée Parcours découverte de la cité Tony Garnier entre passé, présent et futur Cité Musée Tony Garnier Lyon 8e Arrondissement

Visite guidée Parcours découverte de la cité Tony Garnier entre passé, présent et futur

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières Lyon 8e Arrondissement Rhône

Tarif : 10 EUR

Date :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-01 2026-09-01

Découvrez la Cité des États-Unis, 90 ans d’histoire urbaine et l’héritage visionnaire de Tony Garnier au cœur de Lyon.

+33 4 78 75 16 75 publics@cm-tonyganier.org

English :

Discover the Cité des États-Unis, 90 years of urban history and the visionary legacy of Tony Garnier in the heart of Lyon.

