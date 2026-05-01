Visite Guidée- Le Marais des Bouligons- Berceau de la biodiversité Route D93 Beaurières

Beaurières

Visite Guidée- Le Marais des Bouligons- Berceau de la biodiversité

Route D93 Le marais des bouligons Beaurières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Découverte des richesses écologiques et de la biodiversité foisonnante du site Espace Naturel Sensible du marais des Bouligons.

Vêtements de terrain, bottes, eau, jumelles. Accessible aux personnes à mobilité réduite (platelage bois sur 900m)

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Route D93 Le marais des bouligons Beaurières 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes mchateauvieux@ladrome.fr

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English :

Discover the ecological wealth and teeming biodiversity of the Bouligons Marsh sensitive natural area.

Field clothes, boots, water, binoculars. Accessible to people with reduced mobility (900m of wooden decking)

L’événement Visite Guidée- Le Marais des Bouligons- Berceau de la biodiversité Beaurières a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays Diois