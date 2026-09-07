Visite guidée « Le monde des mariniers », Place de la Bosse, Saint-Mammès

Informations pratiques

Visite guidée « Le monde des mariniers » Samedi 19 septembre, 10h30 Place de la Bosse Seine-et-Marne

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au confluent de la Seine et du Loing, Saint-Mammès vous emportera dans l’histoire de la batellerie, qui rythme toujours la vie de ce village de caractère.

Place de la Bosse Place de la Bosse 77670 Saint-Mammès Saint-Mammès 77670 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0160704166 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ccmsl.com »}]

Visite commentée

© Office de tourisme Moret Seine & Loing