Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière Alençon
Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière Alençon jeudi 6 août 2026.
Alençon
Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière
38 rue aux sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Embarquez pour un voyage inattendu dans la Cité des Ducs et découvrez les croyances et pratiques singulières durant le Moyen Âge.
Durée 1h30
Tarif 6€ par adulte
Réservation obligatoire .
38 rue aux sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière
L’événement Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON
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