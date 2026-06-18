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Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière Alençon

Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière Alençon jeudi 6 août 2026.

Adresse : 38 rue aux sieurs

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Alençon

Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière

38 rue aux sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Embarquez pour un voyage inattendu dans la Cité des Ducs et découvrez les croyances et pratiques singulières durant le Moyen Âge.

Durée 1h30
Tarif 6€ par adulte
Réservation obligatoire   .

38 rue aux sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 

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English : Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière

L’événement Visite guidée Le Moyen-Age, une époque singulière Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON

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