Visite guidée le patrimoine de la Société Métallurgique de Normandie la cité industrielle du Plateau un patrimoine en péril ? | Journées du Patrimoine Théâtre La Renaissance Mondeville

Informations pratiques

Mondeville

Visite guidée le patrimoine de la Société Métallurgique de Normandie la cité industrielle du Plateau un patrimoine en péril ? | Journées du Patrimoine

Théâtre La Renaissance 4 Rue de l’Hôtellerie Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Association Mémoire et Patrimoine SMN vous propose une visite guidée sur les traces de la Société Métallurgique de Normandie à travers la cité industrielle du Plateau. Au cours de ces 2h de balade, des témoins s’appuient sur des archives pour raconter leur vécu dans l’ancienne cité industrielle.

L’Association Mémoire et Patrimoine SMN vous propose une visite guidée sur les traces de la Société Métallurgique de Normandie à travers la cité industrielle du Plateau. Au cours de ces 2h de balade, des témoins s’appuient sur des archives pour raconter leur vécu dans l’ancienne cité industrielle à l’organisation paternaliste. L’occasion aussi de se poser la question de la pérennité et de la transmission de ce patrimoine en péril qu’il s’agit aussi de raviver et réimaginer …

A noter que dans le cadre des Journées du Matrimoine portées par HF+ Normandie, l’histoire des femmes sera également mise en avant lors de cette visite.

Durée 2h, informations détaillées, horaires et lieux de rendez-vous précisés lors de l’inscription. .

Théâtre La Renaissance 4 Rue de l’Hôtellerie Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 6 77 03 50 44

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English : Visite guidée le patrimoine de la Société Métallurgique de Normandie la cité industrielle du Plateau un patrimoine en péril ? | Journées du Patrimoine

The SMN Memory and Heritage Association invites you to join a guided tour following in the footsteps of the Société Métallurgique de Normandie through the industrial town of Le Plateau. During this two-hour walk, local residents will draw on archive material to recount their experiences of life i…

L’événement Visite guidée le patrimoine de la Société Métallurgique de Normandie la cité industrielle du Plateau un patrimoine en péril ? | Journées du Patrimoine Mondeville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer