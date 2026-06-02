Guinguette Electro by Senary #5 Rue des Roches Mondeville

Mondeville

Guinguette Electro by Senary #5

Rue des Roches Bois du Biez Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le Bois du Biez accueille la cinquième édition de la Guinguette Electro by Senary. Au programme des DJ sets de musique électronique dans une ambiance festive et conviviale, accompagnés de stands, d’un bar et d’une offre de restauration sur place.

Le Bois du Biez accueille la cinquième édition de la Guinguette Electro by Senary. Au programme des DJ sets de musique électronique dans une ambiance festive et conviviale, accompagnés de stands, d’un bar et d’une offre de restauration sur place.

L’événement se déroule de 15h à minuit et est ouvert à tous. L’accès est gratuit. Le rendez-vous est donné au Bois du Biez. .

Rue des Roches Bois du Biez Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 35 52 00 contact@mondeville.fr

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English : Guinguette Electro by Senary #5

The Bois du Biez is hosting the fifth edition of the Guinguette Electro by Senary. On the programme: electronic DJ sets in a festive, friendly atmosphere, accompanied by stalls, a bar and on-site catering.

L’événement Guinguette Electro by Senary #5 Mondeville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer