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Guinguette Electro by Senary #5 Rue des Roches Mondeville

Guinguette Electro by Senary #5 Rue des Roches Mondeville samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Rue des Roches

Adresse : Bois du Biez

Ville : 14120 Mondeville

Département : Calvados

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Mondeville

Guinguette Electro by Senary #5

Rue des Roches Bois du Biez Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Le Bois du Biez accueille la cinquième édition de la Guinguette Electro by Senary. Au programme des DJ sets de musique électronique dans une ambiance festive et conviviale, accompagnés de stands, d’un bar et d’une offre de restauration sur place.
Le Bois du Biez accueille la cinquième édition de la Guinguette Electro by Senary. Au programme des DJ sets de musique électronique dans une ambiance festive et conviviale, accompagnés de stands, d’un bar et d’une offre de restauration sur place.
L’événement se déroule de 15h à minuit et est ouvert à tous. L’accès est gratuit. Le rendez-vous est donné au Bois du Biez.   .

Rue des Roches Bois du Biez Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 35 52 00  contact@mondeville.fr

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English : Guinguette Electro by Senary #5

The Bois du Biez is hosting the fifth edition of the Guinguette Electro by Senary. On the programme: electronic DJ sets in a festive, friendly atmosphere, accompanied by stalls, a bar and on-site catering.

L’événement Guinguette Electro by Senary #5 Mondeville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer

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