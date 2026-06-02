Soirée Bouquet Final Stade Louis Varin Mondeville

Mondeville

Soirée Bouquet Final

Stade Louis Varin Rue de Bruxelles Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Rendez-vous à partir de 18h sur le stade Louis Varin pour un repas partagé (pensez à amener vos paniers repas, possibilité d’acheter des grillades, frites et boissons sur place). Le groupe Mixtape enflammera le public à partir de 20h. La soirée se terminera par un feu d’artifice tiré vers 22h.

Rendez-vous à partir de 18h sur le stade Louis Varin pour un repas partagé (pensez à amener vos paniers repas, possibilité d’acheter des grillades, frites et boissons sur place). Le groupe Mixtape enflammera le public à partir de 20h. La soirée se terminera par un feu d’artifice tiré à la tombée de la nuit vers 22h. .

Stade Louis Varin Rue de Bruxelles Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 35 52 00 contact@mondeville.fr

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English : Soirée Bouquet Final

Join us from 6pm onwards at the Louis Varin stadium for a shared meal (remember to bring your own packed lunch, or you can buy grilled meats, chips and drinks on site). From 8pm, the band Mixtape will set the crowd alight. The evening will end with a fireworks display at around 10pm.

L’événement Soirée Bouquet Final Mondeville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer