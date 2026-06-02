Fête du Sport et des Associations de Mondeville Rue Calmette Mondeville

Mondeville

Fête du Sport et des Associations de Mondeville

Rue Calmette Halle Bérégovoy Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:30:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous à partir de 18h sur le stade Louis Varin pour un repas partagé (pensez à amener vos paniers repas, possibilité d’acheter des grillades, frites et boissons sur place). Le group Mixtape enflammera le public à partir de 20h. La soirée se terminera par un feu d’artifice tiré vers 22h.

La Fête du Sport et des Associations est l’occasion de découvrir la richesse du tissu associatif mondevillais et les nombreuses activités sportives proposées sur la commune. Tout au long de l’après-midi, les visiteurs pourront rencontrer les associations et s’informer sur leurs activités.

L’événement se déroule de 13h30 à 18h sur l’esplanade et à l’intérieur de la Halle Bérégovoy. L’accès est gratuit et ouvert à tous. .

Rue Calmette Halle Bérégovoy Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 35 52 00 contact@mondeville.fr

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English : Fête du Sport et des Associations de Mondeville

Join us from 6pm onwards at the Louis Varin stadium for a shared meal (remember to bring your own packed lunch, or you can buy grilled meats, chips and drinks on site). The group Mixtape will be setting the crowd alight from 8pm. The evening will end with a fireworks display at around 10pm.

L’événement Fête du Sport et des Associations de Mondeville Mondeville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer