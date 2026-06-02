Concert avec le duo H91 + barbecue Rue du 19 Mars 1962 Mondeville

Mondeville

Concert avec le duo H91 + barbecue

Rue du 19 Mars 1962 Espace Pierre Letellier Mondeville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 17:30:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Participez à une soirée conviviale mêlant concert et barbecue à l’Espace Pierre Letellier. Chacun est invité à apporter ses propres grillades pour le barbecue. Un moment de détente et de partage ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse et musicale avec le duo h91. Payant sur inscription.

Participez à une soirée conviviale mêlant concert et barbecue à l’Espace Pierre Letellier. Chacun est invité à apporter ses propres grillades pour le barbecue. Un moment de détente et de partage ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse et musicale avec le duo h91. Payant sur inscription. .

Rue du 19 Mars 1962 Espace Pierre Letellier Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 84 20 72 espace.letellier@mondeville.fr

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English : Concert avec le duo H91 + barbecue

Join us for a convivial evening of concerts and barbecues at the Espace Pierre Letellier. Everyone is invited to bring their own barbecue. It’s a great way to relax and share, in a warm and musical atmosphere with the h91 duo. Registration required.

L’événement Concert avec le duo H91 + barbecue Mondeville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer