Concert avec le duo H91 + barbecue Rue du 19 Mars 1962 Mondeville
Concert avec le duo H91 + barbecue Rue du 19 Mars 1962 Mondeville mercredi 26 août 2026.
Mondeville
Concert avec le duo H91 + barbecue
Rue du 19 Mars 1962 Espace Pierre Letellier Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:30:00
fin : 2026-08-26 21:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Participez à une soirée conviviale mêlant concert et barbecue à l’Espace Pierre Letellier. Chacun est invité à apporter ses propres grillades pour le barbecue. Un moment de détente et de partage ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse et musicale avec le duo h91. Payant sur inscription.
Participez à une soirée conviviale mêlant concert et barbecue à l’Espace Pierre Letellier. Chacun est invité à apporter ses propres grillades pour le barbecue. Un moment de détente et de partage ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse et musicale avec le duo h91. Payant sur inscription. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace Pierre Letellier Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 84 20 72 espace.letellier@mondeville.fr
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English : Concert avec le duo H91 + barbecue
Join us for a convivial evening of concerts and barbecues at the Espace Pierre Letellier. Everyone is invited to bring their own barbecue. It’s a great way to relax and share, in a warm and musical atmosphere with the h91 duo. Registration required.
L’événement Concert avec le duo H91 + barbecue Mondeville a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Caen la Mer
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