Visite guidée : Le patrimoine du Centre Hospitalier, Centre Hospitalier Emile Roux, Aiguilhe

Informations pratiques

Visite guidée : Le patrimoine du Centre Hospitalier 19 et 20 septembre Centre Hospitalier Emile Roux Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Voyagez dans le temps avec cette visite guidée du Centre Hospitalier Emile Roux et de ses trésors cachés : Découvrez la chapelle, le réseau de galeries, parcourez les registres manuscrits…

Centre Hospitalier Emile Roux 12 boulevard Docteur André Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471043565 https://www.ch-lepuy.fr

Journées européennes du patrimoine

© Centre Hospitalier Emile Roux – Mathilde Patissier