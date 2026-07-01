UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aiguilhe

Visite guidée : Le patrimoine du Centre Hospitalier, Centre Hospitalier Emile Roux, Aiguilhe

samedi 19 septembre 2026 · Centre Hospitalier Emile Roux · Aiguilhe

Visite guidée : Le patrimoine du Centre Hospitalier, Centre Hospitalier Emile Roux, Aiguilhe

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre Hospitalier Emile Roux
Adresse
12 boulevard Docteur André Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay
Ville
43000 Aiguilhe
Département
Haute-Loire

Visite guidée : Le patrimoine du Centre Hospitalier 19 et 20 septembre Centre Hospitalier Emile Roux Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Voyagez dans le temps avec cette visite guidée du Centre Hospitalier Emile Roux et de ses trésors cachés : Découvrez la chapelle, le réseau de galeries, parcourez les registres manuscrits…

Centre Hospitalier Emile Roux 12 boulevard Docteur André Chantemesse, 43000 Le Puy-en-Velay Aiguilhe 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471043565 https://www.ch-lepuy.fr
Journées européennes du patrimoine

© Centre Hospitalier Emile Roux – Mathilde Patissier

À voir aussi à Aiguilhe (Haute-Loire)