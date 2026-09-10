Visite guidée / Le Rheu, JEP 2026 – Le Rheu, Le Rheu
samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Le Rheu · Le Rheu
Informations pratiques
Visite guidée / Le Rheu Samedi 19 septembre, 14h30 JEP 2026 – Le Rheu Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Antérieure au 13e siècle, la paroisse du Rheu s’est développée autour de son église qui conserve un chœur du 15e siècle.
La mairie voisine (19e siècle) et le bâti en terre plus ancien forment un ensemble intégré dans l’urbanisme des années 50 de Gaston Bardet.
JEP 2026 – Le Rheu 35650 Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://journees-patrimoine35.com »}]
Antérieure au 13e siècle, la paroisse du Rheu s’est développée autour de son église qui conserve un chœur du 15e siècle.
Destination Rennes
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