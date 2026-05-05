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Visite guidée Le village de Combovin Eglise Saint-Martin Combovin

Visite guidée Le village de Combovin Eglise Saint-Martin Combovin dimanche 9 août 2026.

Lieu : Eglise Saint-Martin

Adresse : 105 Le Village

Ville : 26120 Combovin

Département : Drôme

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 6 6 6

Combovin

Visite guidée Le village de Combovin

Eglise Saint-Martin 105 Le Village Combovin Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Entre nature et histoire, un village se dévoile au rythme de ses pierres et de l’eau qui le traverse.
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Eglise Saint-Martin 105 Le Village Combovin 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86  artethistoire@valenceromansagglo.fr

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English :

Between nature and history, a village reveals itself to the rhythm of its stones and the water that flows through it.

L’événement Visite guidée Le village de Combovin Combovin a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme