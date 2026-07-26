Informations pratiques

Agde

VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN

Port fluvial Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Gratuit Réservation obligatoire

Embarquez au port fluvial, là où autrefois s’amarraient les barques du Canal.

Découvrez le fonctionnement de cette écluse à 3 portes, unique exemple au monde encore utilisé, qui permet de rejoindre le fleuve Hérault.

Une découverte au fil de l’eau du Canal du Midi en Agde.

(site accessible avec une poussette mais non accessible pour PMR) .

Port fluvial Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie canaldumidi.agde@gmail.com

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English : VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN

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L’événement VISITE GUIDÉE L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE À BORD DU CAPITAN Agde a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34