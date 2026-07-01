Visite guidée : L’église de Martigny-Courpierre, Eglise de Martigny-Courpierre, Martigny-Courpierre

Informations pratiques

Visite guidée : L’église de Martigny-Courpierre 19 et 20 septembre Eglise de Martigny-Courpierre Aisne

Durée : 1h30

Limitée à 18 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La protection des monuments : le classement d’un monument suffit-il comme mesure de sauvegarde ?

Et qu’en est-il de l’innovation architecturale et de sa pérennité?

Eglise de Martigny-Courpierre 02860 Martigny-Courpierre Martigny-Courpierre 02860 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 20 28 62 »}, {« type »: « email », « value »: « info@tourisme-paysdelaon.com »}]

La protection des monuments : le classement d’un monument suffit-il comme mesure de sauvegarde ?

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