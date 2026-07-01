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Visite guidée : L’église de Martigny-Courpierre, Eglise de Martigny-Courpierre, Martigny-Courpierre

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Martigny-Courpierre · Martigny-Courpierre

Visite guidée : L’église de Martigny-Courpierre, Eglise de Martigny-Courpierre, Martigny-Courpierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Martigny-Courpierre
Adresse
02860 Martigny-Courpierre
Ville
02860 Martigny-Courpierre
Département
Aisne
Tarif
Durée : 1h30 Limitée à 18 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon

Visite guidée : L’église de Martigny-Courpierre 19 et 20 septembre Eglise de Martigny-Courpierre Aisne

Durée : 1h30
Limitée à 18 pers. / inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Laon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

La protection des monuments : le classement d’un monument suffit-il comme mesure de sauvegarde ?
Et qu’en est-il de l’innovation architecturale et de sa pérennité?

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La protection des monuments : le classement d’un monument suffit-il comme mesure de sauvegarde ?

© Office de tourisme du Pays de Laon

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