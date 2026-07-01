AGENDA · Martigny-Courpierre
Visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre, Eglise de Martigny-Courpierre, Martigny-Courpierre
samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Martigny-Courpierre · Martigny-Courpierre
Informations pratiques
Visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre 19 et 20 septembre Eglise de Martigny-Courpierre Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre.
Eglise de Martigny-Courpierre 02860 Martigny-Courpierre Martigny-Courpierre 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre.
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