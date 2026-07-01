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Visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre, Eglise de Martigny-Courpierre, Martigny-Courpierre

samedi 19 septembre 2026 · Eglise de Martigny-Courpierre · Martigny-Courpierre

Visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre, Eglise de Martigny-Courpierre, Martigny-Courpierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise de Martigny-Courpierre
Adresse
02860 Martigny-Courpierre
Ville
02860 Martigny-Courpierre
Département
Aisne

Visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre 19 et 20 septembre Eglise de Martigny-Courpierre Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre.

Eglise de Martigny-Courpierre 02860 Martigny-Courpierre Martigny-Courpierre 02860 Aisne Hauts-de-France
Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre.

© Office de Tourisme du Pays de Laon

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