Visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre, Eglise de Martigny-Courpierre, Martigny-Courpierre

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre 19 et 20 septembre Eglise de Martigny-Courpierre Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre.

Eglise de Martigny-Courpierre 02860 Martigny-Courpierre Martigny-Courpierre 02860 Aisne Hauts-de-France

Ouverture et visite libre de l’église Saint-Martin à Martigny-Courpierre.

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