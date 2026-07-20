Visite guidée | L’église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Informations pratiques

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Visite guidée | L’église Notre-Dame

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, franchissez les portes de l’église Notre-Dame et partez à la découverte de l’un des monuments les plus emblématiques de Villedieu-les-Poêles. Accompagné par notre guide Simon Tasset, explorez son histoire, son architecture et les nombreux témoignages qu’elle conserve de la naissance et de l’évolution de la cité du cuivre. Une visite accessible à tous pour porter un nouveau regard sur ce patrimoine remarquable.

Départ de l’Office de tourisme à 15h.

Durée 1h30.

Réservation en ligne sur boutique.villedieutourisme.com/event .

Villedieu-les-Poêles 8 place des Costils Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69 contact@villedieutourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée | L’église Notre-Dame

L’événement Visite guidée | L’église Notre-Dame Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Villedieu-les-Poêles