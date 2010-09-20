Visite guidée l’église Saint-Pierre de La Couture, histoire d’une reconstruction, Eglise de La Couture, La Couture

Informations pratiques

Visite guidée l’église Saint-Pierre de La Couture, histoire d’une reconstruction Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise de La Couture Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Situé au cœur des combats lors de la Bataille de la Lys, le village de La Couture a souffert des bombardements. Un plan de reconstruction est alors adopté pour relever le village et notamment ses édifices. A l’occasion des Journées du Patrimoine, partez à la découverte de l’église Saint-Pierre, entièrement reconstruite après le conflit et abritant des vitraux réalisés par Jean Gaudin. Aux abords de cette dernière, admirez le monument portugais, rappelant leur engagement et leur sacrifice.

Dimanche 20 septembre à 10h

Gratuit – Durée : 1h

Jauge limitée, réservation en ligne conseillée.

Rendez-vous le jour de la visite devant l’église.

Visite accessible aux personnes à mobilité réduite.

Eglise de La Couture 39 rue du Rietz, 62136 La Couture La Couture 62136 Pas-de-Calais Hauts-de-France Eglise de la Reconstruction après la Première Guerre mondiale Accès libre

Situé au cœur des combats lors de la Bataille de la Lys, le village de La Couture a souffert des bombardements. Un plan de reconstruction est alors adopté pour relever le village et notamment ses A à…

©Office de tourisme Destination Béthune