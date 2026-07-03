Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges Ecomusée de Massiges Massiges

Informations pratiques

Massiges

Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges

Ecomusée de Massiges 11 route de Virginy Massiges Marne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Tout public

Des outils les plus insolites aux réalisations les plus exceptionnelles, l’Ecomusée de Raymond KNEIP vous étonne et vous sublime à travers la découverte de ce que la main de l’homme peut réaliser et ce avec quoi elle le réalise. Un espace unique consacré à sanctuariser le travail manuel.

sur inscription .

Ecomusée de Massiges 11 route de Virginy Massiges 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83

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English : Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges

L’événement Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges Massiges a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne