Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges Ecomusée de Massiges Massiges
dimanche 2 août 2026 · Ecomusée de Massiges · Massiges
Informations pratiques
Massiges
Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges
Ecomusée de Massiges 11 route de Virginy Massiges Marne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Tout public
Des outils les plus insolites aux réalisations les plus exceptionnelles, l’Ecomusée de Raymond KNEIP vous étonne et vous sublime à travers la découverte de ce que la main de l’homme peut réaliser et ce avec quoi elle le réalise. Un espace unique consacré à sanctuariser le travail manuel.
sur inscription .
Ecomusée de Massiges 11 route de Virginy Massiges 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
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English : Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges
L’événement Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges Massiges a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne