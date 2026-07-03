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Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges Ecomusée de Massiges Massiges

dimanche 2 août 2026 · Ecomusée de Massiges · Massiges

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Ecomusée de Massiges
Adresse
11 route de Virginy
Ville
51800 Massiges
Département
Marne
Tarif
6.5 6.5 Tarif de base plein tarif Tarif adulte

Massiges

Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges

Ecomusée de Massiges 11 route de Virginy Massiges Marne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Tout public
Des outils les plus insolites aux réalisations les plus exceptionnelles, l’Ecomusée de Raymond KNEIP vous étonne et vous sublime à travers la découverte de ce que la main de l’homme peut réaliser et ce avec quoi elle le réalise. Un espace unique consacré à sanctuariser le travail manuel.
sur inscription   .

Ecomusée de Massiges 11 route de Virginy Massiges 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83 

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English : Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges

L’événement Visite guidée l’éloge du travail manuel à l’écomusée de Massiges Massiges a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne