Visite guidée L’ensemble hospitalier de Lacommande La Commanderie de Lacommande Lacommande

Fondée au 12ème siècle par Gaston IV le Croisé, découvrez l’ensemble hospitalier de Lacommande, un des rares exemples de commanderie encore en élevation. Visitez l’église Saint-Blaise et ses remarquables sculptures romanes et découvrez un des plus grands jardins-cimetière du Béarn. .
La Commanderie de Lacommande Bourg Lacommande 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
