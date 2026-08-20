Informations pratiques

Visite guidée « l’envers du décor » de la médiathèque Samedi 19 septembre, 10h30, 16h30 Médiathèque des Cités Unies Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Au cours de cette visite exclusive de la médiathèque, découvrez l’envers du décor !

Au programme de la visite : découverte des espaces de travail des médiathécaires, du circuit du document de son achat à sa réparation… Vous pourrez aussi accéder aux et espaces cachés de la médiathèque !

Un atelier couverture de livre sera également proposé aux plus audacieux.

Renseignements : 01 64 79 61 70

Médiathèque des Cités Unies 1-3 place Paul Desphelipon 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 61 70 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/iguana/www.main.cls La médiathèque des Cités Unies est implantée depuis 2007 au cœur du quartier du même nom « Les Cités Unies » à Savigny-le-Temple. Elle dispose de plus de 80 000 documents : 48 500 livres, 18 400 CD, 2 200 DVD, 400 partitions, 800 textes lus, 192 revues dont 36 titres jeunesse, 50 jeux de société et depuis peu une collection de disque vinyles.

La médiathèque vous accueille dans ses cinq espaces (actualité, petite enfance, documentaires, image et son, et littérature). Elle met également à disposition du public, le Wi-Fi, 10 postes informatiques situés au RDC permettant aux adhérents d’avoir accès à internet et d’utiliser les logiciels de bureautique. Tout au long de l’année, des animations sont proposées pour petits et grands notamment dans l’auditorium de la médiathèque : séances de contes, spectacles, lectures, projection de Bluray sur grand écran, jeux vidéo, robotique et création 3D… En transport en commun : RER D arrêt en gare de Savigny-le-temple.

Bus lignes n°3736, 3776 et 3777 arrêt « Médiathèque »

En voiture : via les D151 et D346

Au cours de cette visite exclusive de la médiathèque, découvrez l’envers du décor !

© Grand Paris Sud / Eric Miranda